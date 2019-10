Messaggio e foto pubblicati su Instagram da Gianluigi Donnarumma per ricordare il debutto in Serie A. Menzione speciale per Sinisa Mihajlovic.

Gianluigi Donnarumma ha ricordato su Instagram quel 25 ottobre 2015. Quattro anni fa il suo debuto in Serie A. Era un Milan-Sassuolo. Con un post su Instagram il 99 rossonero ha scritto un messagggio e pubblicato una foto.

Gigio non dimentica chi ha avuto il coraggio di lasciare in panchina l’esperto Diego Lopez, per lanciare un ragazzino di 16 anni: Sinisa Mihajlovic. Sedeva lui sulla panchina rossonera in quella stagione, purtroppo non particolarmente fortunata per il Milan. Il tecnico serbo fece una scelta non semplice.

Ma da quel giorno, è cambiata la vita di Donnarumma. Gigio su Instagram ha scritto: “4 anni fa il mio debutto in Serie A 💪🏼 Grazie mister Mihajlovic”.

I numeri di Donnarumma sono straordinari. In totale in rossonero ha giocato 171 partite, subito 176 gol e chiuso 61 volte la porta senza subire gol.

Nello specifico in Serie A ha giocato 149 partite, 157 gol subiti e 50 clean sheet. L’1 settembre 2016 ha esordito anche con la maglia della nazionale maggiore: 15 le presenze finora.

Dall’esordio a oggi: il prima e dopo di Donnarumma – FOTO