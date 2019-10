Stefano Pioli per Roma-Milan sembra intenzionato a schierare Krzysztof Piatek al posto di Rafael Leao in attacco, dove sarà confermato pure Jesus Suso.

Il Milan domenica alle 18 affronta la Roma in una difficile partita di campionato. Dopo il deludente pareggio contro il Lecce, i rossoneri hanno bisogno di vincere sia per la classifica che per il morale.

Stefano Pioli ha ricevuto un po’ di indicazioni positive dall’ultimo match e in settimana a Milanello si sta lavorando al massimo per provare a limare i difetti della squadra. Il tecnico originario di Parma vuole incidere a 360° sui propri giocatori. Si lavora sull’aspetto mentale, tattico e anche fisico. Vuole maggiore intensità in campo, oltre che attenzione costante e organizzazione. E serve lucidità nelle scelte, soprattutto quando si tratta di calciare verso la porta avversaria.

Roma-Milan, le probabili scelte di formazione di Pioli

Pioli per Roma-Milan dovrebbe confermare il modulo 4-3-3 di base, con la difesa che può diventare a tre quando Theo Hernandez si spinge in fase offensiva e dunque il terzino destro deve scalare vicino ai centrali difensivi. All’Olimpico nella retroguardia l’unica novità sarà il rientro dalla squalifica di Davide Calabria, che sostituirà Andrea Conti.

Per quanto concerne il centrocampo, non dovrebbero esserci cambiamenti. In regia Lucas Biglia sarà ancora preferito ad Ismael Bennacer, salvo sorprese. Reparto completato da Lucas Paquetà e Franck Kessie. L’ivoriano verrà riproposto come mezzala sinistra, così da coprire le spinte sulla fascia di Hernandez.

In attacco sicuro l’impiego di Hakan Calhanoglu come esterno sinistro, che però può pure svariare sul fronte offensivo accentrandosi. Secondo Sportmediaset a destra dovrebbe essere concessa un’altra chance a Jesus Suso, anche se Ante Rebic e Samuel Castillejo scalpitano per avere un’occasione. Per quanto concerne il posto da punta centrale, Krzysztof Piatek appare in leggero vantaggio su Rafael Leao.

4-3-3: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Kessie; Suso, Piatek (Leao), Calhanoglu.

