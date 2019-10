Roma, i convocati per il Milan: otto indisponibili

La Roma ha comunicato la lista dei convocati in vista del match contro il Milan di domani alle ore 18: piena emergenza per Fonseca.

Sarà una Roma in emergenza piena quella che domani sera sfiderà il Milan all’Olimpico, con calcio d’inizio alle ore 18 in punto.

Per lo scontro diretto della 9.a giornata di Serie A il tecnico Paulo Fonseca ha convocato ufficialmente 21 giocatori, come pubblicato dal club capitolino sul profilo Twitter.

Sono ben otto i calciatori indisponibili in casa Roma: per infortunio mancheranno i lungodegenti Zappacosta, Diawara, Cristante, Pellegrini e Kalinic, così come Under e Mkhitaryan che non hanno ancora recuperato dai problemi muscolari. Out anche Kluivert, fermato per squalifica dal giudice sportivo.

Fonseca è stato costretto ad inserire tra i convocati anche tre calciatori giovanissimi della Primavera: il difensore Calafiori, il centrocampista Riccardi e l’esterno Darboe.

Cellino: “Big italiane su Tonali. Vale 300 milioni”