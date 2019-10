Pioli, spauracchio Roma: trend negativo contro i giallorossi

Il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha numeri eccellenti contro la Roma in carriera, ma c’è un precedente che può far sorridere.

Stefano Pioli ritrova la Roma, un incrocio che storicamente non porta bene all’allenatore emiliano, come riportato anche dalla statistica della Gazzetta dello Sport.

Quella giallorossa è la seconda squadra peggiore per numero di sconfitte in carriera per Pioli. L’attuale allenatore del Milan ha affrontato i capitolini in 21 occasioni, con un bilancio che certamente non fa sorridere: solo tre successi, sette pareggi e ben undici sconfitte.

Anche nei derby, da allenatore della Lazio, Pioli non è mai riuscito a battere la Roma, vero e proprio spauracchio anche nei numeri realizzativi: i giallorossi hanno segnato più gol di tutti alle squadre guidate da Pioli, ben 48 di cui 43 in Serie A.

C’è però un precedente più recente che può confortare i milanisti: lo scorso anno Pioli, da allenatore della Fiorentina, non ha mai perso contro la Roma, imponendo due pareggi in campionato e soprattutto battendo i giallorossi in Coppa Italia con il punteggio record di 7-1, miglior vittoria della carriera da allenatore del mister parmense.

L’intenzione oggi all’Olimpico è quella di invertire la tendenza: facendo risultato in casa della Roma confermerebbe il buon trend rossonero in trasferta contro i giallorossi, con solo una sconfitta negli ultimi cinque anni.

Gazzetta – Roma-Milan, probabili formazioni: Biglia in regia, confermato Conti