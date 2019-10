Leao supera Piatek: il Milan si affida alla sua rapidità

Il portoghese Rafael Leao favoritissimo su Kris Piatek per guidare l’attacco rossonero anche questo pomeriggio contro la Roma.

Rapidità o concretezza, gioventù o maggiore esperienza. Stefano Pioli ha valutato tutte queste qualità e caratteristiche specifiche per scegliere a chi affidare il peso dell’attacco rossonero.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la scelta è ricaduta su Rafael Leao, il classe ’99 che sta dimostrando fin da subito di avere le carte in regola per dare qualità e imprevedibilità alla fase offensiva del Milan.

In vista del match contro la Roma dunque Pioli confermerà Leao al centro dell’attacco, con Suso e Calhanoglu ad agire ai suoi lati come si è visto contro il Lecce. Una decisione particolarmente inaspettata, visto che l’altro attaccante, Krzysztof Piatek, domenica scorsa aveva ritrovato il gol su azione e dimostrato di non essere ancora un centravanti ‘bollito’.

Il tecnico ieri in conferenza ha in qualche modo chiarito i motivi della sua probabile scelta offensiva: “Hanno caratteristiche diverse, posso sfruttare uno o l’altro o anche metterli insieme se troviamo i giusti equilibri. Leao deve essere più bravo a ‘sentire’ il difensore: è giovane e imparerà a farlo. Kris non è brillantissimo in questo momento, ma so che presto arriverà al top. Chi subentra è importante tanto quanto chi parte titolare”.

Dunque Leao dall’inizio, per sfruttare la sua rapidità contro due colossi come Fazio e Smalling. Piatek invece entrerà a gara in corso, nella speranza che possa risultare letale e determinante come contro il Lecce. Solo il campo potrà dare ragione alle decisioni di mister Pioli.

