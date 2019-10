Milan, solo un k.o. a Roma negli ultimi cinque anni

Precedenti più recenti abbastanza positivi per il club rossonero in casa della Roma, almeno per quanto riguarda le gare dal 2014 ad oggi.

Non sarà facile per il Milan imporsi oggi allo stadio Olimpico, sul campo di una rivale diretta nella corsa alla Champions League come la Roma.

I rossoneri vantano in generale un buon trend nelle gare disputate in trasferta contro i giallorossi: nella storia si contano 28 successi del Milan, 25 vittorie della Roma e 31 pareggi.

Una linea confermata anche dai precedenti negli ultimi cinque anni, dal 2014 ad oggi: il Milan ha perso soltanto una delle ultime cinque gare disputate all’Olimpico contro i rivali, nel dicembre 2016 quando un gol di Nainggolan ed un rigore fallito da Niang condannarono i rossoneri al k.o. in trasferta.

L’ultimo successo del Milan sul campo dei romani risale invece a due stagioni fa: il 25 febbraio 2018 i due rossoneri ‘doc’ Cutrone e Calabria regalarono un successo brillante e meritato all’allora squadra di Rino Gattuso, abile ad espugnare l’Olimpico per 2-0.

Poi solo pareggi: lo 0-0 scialbo del 2014-2015, con un Milan votato più al contenimento. Oppure l’1-1 della stagione successiva, con reti di Rudiger e Kucka. Infine l’ultimo precedente in terra capitolina: lo scorso 3 febbraio il vantaggio rossonero di Piatek fu replicato dal pari di Zaniolo.

I cinque ultimi precedenti tra Roma e Milan (all’Olimpico):

2018-2019 Roma-Milan 1-1 (Piatek, Zaniolo)

2017-2018 Roma-Milan 0-2 (Cutrone, Calabria)

2016-2017 Roma-Milan 1-0 (Nainggolan)

2015-2016 Roma-Milan 1-1 (Rudiger, Kucka)

2014-2015 Roma-Milan 0-0

Stadio Milan-Inter, domani parola al Consiglio Comunale