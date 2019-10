Stadio Milan-Inter, domani parola al Consiglio Comunale

Domani il Consiglio Comunale di Milano si pronuncerà in merito alla proposta dei due club calcistici di erigere un nuovo stadio a San Siro.

Lunedì 28 ottobre si annuncia come una giornata campale per il futuro del Milan e non solo: oltre all’assemblea dei soci si conta anche un altro evento molto importante.

Come ricorda anche la Gazzetta dello Sport, è prevista una seduta del Consiglio Comunale di Milano, che si pronuncerà in particolare sulla proposta di Milan ed Inter per la costruzione di un nuovo stadio nell’area di San Siro.

Un giudizio che fa parte dell’iter classico per l’eventuale disposizione di un nuovo impianto architettonico all’interno dell’area comunale. Il parere finale però sarà quello della Giunta, che discuterà della realizzazione di questo progetto nelle prossime settimane.

Intanto ieri il Politecnico si è espresso in favore dei due club cittadini: appare arduo trasformare l’attuale stadio Giuseppe Meazza e renderlo idoneo agli elevati standard di comfort, sicurezza e prestazionali richiesti.

A questo punto l’ipotesi di un nuovo stadio è sempre più concreta, anche se bisognerà attendere l’ok definitivo dal Comune e soprattutto capire quale progetto (tra Populous e Manica-cmr) sarà scelto per la nuova casa di Milan e Inter.

Pioli, spauracchio Roma: trend negativo contro i giallorossi