Dove vedere Roma-Milan oggi, streaming e diretta tv Serie A

Roma–Milan è il primo posticipo della 9.a giornata di Serie A. Appuntamento all’Olimpico oggi alle 18:00 per una sfida molto importante fra due squadre in crisi di risultati. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? Di seguito vi illustreremo tutte le informazioni necessarie su come assistere a questo importante match.

Questa sera la gara è fondamentale per entrambe le squadre. Stefano Pioli affronterà Paulo Fonseca e guiderà il Milan per la prima volta in trasferta. L’allenatore è subentrato a Marco Giampaolo e ha dato già un’identità dal punto di vista tattico. Purtroppo la scorsa settimana a San Siro le cose non sono andate bene perché è arrivato l’ennesimo risultato negativo (2-2 col Lecce). A proposito di pareggi: la Roma è reduce da quattro pari di fila fra campionato ed Europa League. Paulo Fonseca deve fare i conti con una situazione disastrosa fra infortuni e squalifiche.

Roma-Milan, dove vederla in tv stasera

Roma–Milan sarà trasmessa da Sky Sport in esclusiva. La partita sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A oppure sul 252 dell’emittente satellitare. Tutti gli abbonati avranno quindi la possibilità di assistere alla sfida dell’Olimpico in diretta tv soltanto su Sky e da nessun’altra parte. Come sempre il collegamento con lo stadio inizierà alle 17:00 con lo studio di Alessandro Bonan e i suoi ospiti. Interviste, approfondimenti e molto altro prima del fischio finale, con uno sguardo anche ai post-gara delle partite delle 15:00. Un pomeriggio di calcio molto interessante e fondamentale per raccogliere le sensazioni dei protagonisti.

Roma-Milan in streaming gratis (no Rojadirecta)

Chiaramente niente DAZN (registrati gratis per un mese intero) perché Roma-Milan è esclusiva Sky Sport, come già vi abbiamo spiegato poche righe su. Adesso spieghiamo come vedere quindi la partita in streaming gratis e legale. Procedura molto Semplice. Se sei un abbonato Sky, potrai scaricare gratuitamente sul tuo store (sia iOS che Android) l’applicazione SkyGO. Così puoi assistere al tuo pacchetto comodamente dal cellulare, dal tablet o anche dal computer. Una comodità soprattutto per chi a quell’ora non sarà a casa. Se non sei un utente Sky, allora puoi rimediare con NOW TV, la Web TV dell’emittente satellitare. Su queste piattaforma puoi sottoscrivere un abbonamento di solo un giorno, di due settimane o di un mese intero. Puoi disattivarlo in qualsiasi momento.

