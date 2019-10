Nuovo stadio Milan-Inter, oggi il voto del Consiglio Comunale

Oggi il Consiglio Comunale di Milano si esprimerà sul pubblico interesse del progetto stadio riguardante l’area di San Siro presentato da Inter e Milan.

Quello di oggi è un giorno molto importante per Inter e Milan, che attendono una risposta dal Consiglio Comunale di Milano per quanto riguarda il progetto stadio.

I consiglieri sono chiamati ad esprimersi sul pubblico interesse del piano presentato dai club già a luglio. Come riportato dal Corriere della Sera, alle ore 16:30 è prevista la votazione. La sensazione è che si vada verso un sì con riserva. Infatti, rimangono alcuni punti da chiarire.

Il futuro dello stadio Giuseppe Meazza deve essere definito, visto che non sono pochi coloro contrari alla demolizione. Un altro tema di discussione riguarda le volumetrie del progetto, oltre ai prezzi dei biglietti e la sostenibilità ambientale del nuovo stadio di San Siro. Anche sull’area commerciale da realizzare non mancano critiche.

Inter e Milan sperano di ottenere il via libera del Consiglio Comunale, per poi concordare i dettagli restanti con la Giunta. I club non avranno vita facile, ma l’amministrazione sa che rinunciare a un progetto da oltre 1 miliardo di euro potrebbe essere un autogol così come spingere le due squadre fuori da Milano.

