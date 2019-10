I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi alla decima giornata. Ecco la nostra TOP 11 di scommesse, più riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

Nuovo appuntamento infrasettimanale, dopo appena pochi giorni dalla nona giornata. Nelle passate settimane i nostri consigli hanno riscosso ottimo successo ed un numero di giocatori consigliati (per tutti i ruoli) che hanno fatto parecchio bene nonostante si trattasse di nomi tutt’altro che altisonanti.

Come più volte ribadito, non si trattava (e non lo faremo nemmeno per questa giornata) di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesse.

Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

Vogliamo essere cattivi, ma nemmeno troppo in fondo. Al momento il Milan non arriva nemmeno ad avere tre giocatori buoni da consigliare. Visto che il rendimento della quasi totalità della rosa è a livelli di bassezza estremi. Noi ci proviamo.

THEO HERNANDEZ – Troppo facile, direte. Eh sì, va bene. Il francese è l’unica garanzia, l’unica speranza al quale agrapparsi. Speriamo che possa ripetere le grandi prestazioni viste ultimamente, e portare a casa i tre punti.

RAFAEL LEAO – Potrebbe anche non partire da titolare, ma sicuramente nel corso del match troverà comunque spazio. Il portoghese ha voglia e freschezza. Con lucidità e concretezza, può regalarci qualche gioia.

KRZYSZTOF PIATEK – In ballottaggio con Leao per un posto da titolare. O chissà, potrebbero anche giocare insieme dal primo minuto o a partita in corso. Il polacco è tornato al gol contro il Lecce a San Siro, ora deve ripetersi ma stavolta facendo ottenere alla squadra i tre punti. Dopo la scialba prova da subentrato all’Olimpico, è obbligato a darsi una mossa.

Consigli Fantacalcio: TOP 11 scommesse Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare: le classiche “scommesse”.

Dopo il grande successo riscosso nelle giornate precedenti in cui molti dei nostri consigli hanno giocato una grande partita e portato importanti bonus, ci riproviamo anche durante questo turno infrasettimanale.

Modulo 3-4-3 : Sepe; Toljan, Troost Ekong, Bruno Alves; Castro, Bentancur, De Paul, Kucka; Quagliarella, Caicedo, Simeone.

: Sepe; Toljan, Troost Ekong, Bruno Alves; Castro, Bentancur, De Paul, Kucka; Quagliarella, Caicedo, Simeone. Altri consigli: Audero; Cistana, Cacciatore; Verdi, Lulic; Llorente, Gervinho.

Un consiglio per i fanta-allenatori temerari, che hanno in rosa qualcuno dei giocatori sopracitati. Schierateli e non ve ne pentirete. Al fantacalcio vince chi rischia e tenta anche l’improbabile a volte.

Va da sé che ci sono altri giocatori che vanno schierati, quelle famose “certezze” che non posso restare in panchina. Li avrete pagati tanto, e vanno inevitailmente inseriti, a prescindere dall’avversario e dal momento in cui si trovano.