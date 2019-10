La minaccia Mino Raiola è ancora più forte in casa Milan. Oltre a Donnarumma, il forte agente italo-olandese ha preso la procura di Alessio Romagnoli. Questo viene visto come un segnale negativo agli occhi dei tifosi perché è risaputo che Raiola spinge per muovere i suoi giocatori verso lidi migliori. E il Milan non se la passa benissimo.

