Milan-Spal: pronti Duarte, Bennacer e Bonaventura. Pioli cambia

Milan-Spal, pronte quattro novità in casa rossonera: Stefano Pioli cerca la svolta attraverso quattro mosse. Spazio a Léo Duarte in difesa e possibile panchina per Suso.

Milan, quattro mosse per la svolta. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Stefano Pioli ha già in mente alcuni cambiamenti per vincere giovedì contro la Spal e provare in generale a cambiare l’andazzo.

Il primo potrebbe riguardare l’impiego di Léo Duarte nel pacchetto difensivo. Ma non come centrale. Non inizialmente. Il brasiliano, infatti, verrebbe impiegato di base come terzino destro, per poi accentrarsi e completare la difesa a tre in fase di possesso. Considerando i maldestri Andrea Conti e Davide Calabria nelle ultime uscite, potrebbe aiutare a dare solidità al reparto.

In mediana potrebbe poi esserci l’impiego di Ismael Bennacer al posto di Lucas Biglia. L’algerino, infatti, è più portato a difendere aggredendo in avanti e porta maggior dinamicità alla mediana. Spazio anche per Giacomo Bonaventura che dovrebbe giocare uno spezzone: l’ex Atalanta ha classe e personalità ed è l’interno d’assalto che piace a Pioli.

L’ultima novità potrebbe invece riguardare l’attacco, con un turno di riposo per Suso malgrado le recenti parole del tecnico emiliano. A quel punto va individuato un sostituto: Samuel Castillejo? Ante Rebic? Bisognerà poi ripartire da due aspetti: agonismo e qualità. Serve anche mordere le caviglie per spuntarla, con sana cattiveria agonistica oltre alla qualità finora non sempre vista.

