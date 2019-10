Wolverhampton, Espirito Santo: “Non è facile per Cutrone, serve tempo”

L’allenatore del Wolverhampton, Nuno Espirito Santo, ha commentato l’avvio non incoraggiante di Patrick Cutrone in Premier League.

Patrick Cutrone nel corso della scorsa estate di calciomercato 2019 è volato in Inghilterra, acquistato dal Wolverhamton per 18 milioni di euro più bonus: operazione totale da circa 25 milioni di euro.

Il suo rendimento in questo avvio di stagione non è stato sufficiente. Sono 16 le presenze tra tutte le competizioni, e soltanto 1 gol segnato. Vanno però aggiunti anche 4 assist. Nello specifico ha giocato 8 partite in Premier League, e proprio lì è arrivato l’unico gol: inutile però, nella sconfitta 5-2 contro il Chelsea.

L’allenatore dei Wolves, Nuno Espirito Santo, ha parlato così dell’ex baby bomber rossonero: “Patrick si sta integrando nella nostra squadra. Non è facile per lui confermare le nostre aspettative. Ha bisogno di tempo, ma la cosa migliore è che sta lavorando sodo e vuole sfondare. Ci aspettiamo molto da Cutrone”.

Cutrone, partenza a rilento con il Wolverhampton

Parole importanti, di incoraggiamento e responsabilizzazione, del tecnico portoghese, rilasciate a Sky Sport UK. Ricordiamo che Cutrone ha bisogno di tempo per adattarsi al nuovo ambiente, ai compagni e agli avversari di un campionato non solo diverso, ma molto più competitivo della Serie A.

Patrick, lo ricordiamo, è un classe 1998, compirà 22 anni il prossimo gennaio. È alla prima esperienza all’estero e ha bisogno di tempo.

La squadra ha aspettative importanti, così come i tifosi che sono già pazzi di lui tanto da dedicargli un coro personalizzato. Con il giusto lavoro, e la voglia che non gli mancherà, potrà togliersi importanti soddisfazioni già da questa stagione.

