Potrebbe riaprirsi la pista Luka Modric per il Milan, come spiega la Gazzetta dello Sport. I rossoneri sono alla ricerca di un leader tecnico: dopo la suggestione Rakitic, ecco che torna il nome dl giocatore del Real Madrid, in scadenza di contratto a giugno 2020. La situazione rispetto all’estate è cambiata da parte di Elliott, ma c’è comunque la necessità che il croato si abbassi lo stipendio.

