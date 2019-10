Il Milan guarda con interesse al mercato di gennaio per rinforzare la rosa. C’è l’idea di prendere un profilo di esperienza ma Elliott vuole continuare a puntare sui giovani. Col Lille c’è un canale preferenziale, lo stesso che ha portato Leao in rossonero in estate. E ora potrebbe riaprirsi anche in inverno. Piace l’attaccante Osimhen ma occhio a Soumare, un centrocampista classe 1999 che potrebbe prendere il posto di Lucas Biglia in mezzo al campo. C’è la concorrenza del Manchester United che lo avrebbe individuato addirittura come sostituto di Pogba se dovesse andar via. Il Milan lo tiene d’occhio quindi, con la consapevolezza che coi francesi c’è un ottimo rapporto.

