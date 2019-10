Cubo di Rubik in 49 secondi: Pulcino del Milan da record – VIDEO

Cubo di Rubik in 49 secondi: Pulcino del Milan da record –...

Il Cubo di Rubik è uno dei rompicapi più famosi al mondo. Inventato dall’architetto Ernő Rubik, è un twisty puzzle 3D. Un cubo formato da sei facce, le quali a loro volta sono caratterizzate da nove pezzi di diverso colore. L’obiettivo è completare il cubo con ogni faccia dello stesso colore.

Questo gioco è diventato popolare nel mondo intero ed esistono delle vere e proprie gare competitive per chi riesce a finirlo nel minor tempo possibile. C’è chi addirittura riesce a completarlo in pochi secondi. Ci sono diverse soluzioni per realizzarlo e ognuna di queste ha tempi diversi. Il metodo più comune è quello a strati che però è anche quello che richiede un minutaggio maggiore.

⏱️ 49 secondi ⏱️

Riuscite a battere il nostro Mattia Bernasconi dei Pulcini 2009? La sfida è aperta 💡#MilanYouth pic.twitter.com/e8TeEtnxvO — ACMilan Youth Sector (@acmilanyouth) 30 ottobre 2019

Un vero e proprio fenomeno del gioco è Mattia Bernasconi, Pulcino del Milan classe 2009. Su Twitter la pagina ufficiale del settore giovanile rossonero ha pubblicato il video in cui il ragazzino completa il famoso cubo: 49 secondi esatti. Un vero e proprio record per un bambino di soli 10 anni. Un fenomeno! E voi sapreste fare di meglio? La sfida è lanciata!

Milan, Pioli: “La personalità non manca. Suso? Non è l’unico responsabile”