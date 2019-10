La conferenza stampa LIVE di Stefano Pioli. I rossoneri domani giocheranno a San Siro contro la SPAL, match valido per la decima giornata di Serie A.

AGGIORNA LA DIRETTA DELLA CONFERENZA DI PIOLI

11:00 – Seguite con noi la conferenza stampa LIVE di Pioli alla vigilia di Milan–SPAL. Tutte le dichiarazioni del mister rossonero dalle 12:00 in poi dalla sala stampa di Milanello.

Dopo la sconfitta dell’Olimpico, il Milan torna in campo domani per il turno infrasettimanale. Si ritorna a San Siro per affrontare la SPAL di Leonardo Semplici. Sulla carta è la sfida più facile per il Diavolo in questo periodo. Ma vista la condizione della squadra, sempre più in difficoltà, anche quella di domani è un impegno da non sottovalutare.

Stefano Pioli interverrà alle 12:00 in conferenza stampa da Milanello per presentare la gara. Per lui è un momento molto delicato: è alla ricerca della prima vittoria da allenatore del Milan e non ha ancora sciolto alcuni dubbi di formazione. In questa occasione potrà darci qualche indicazione, ma di certo non si sbottonerà troppo. In una fase così delicata deve esser bravo a gestire le tensioni e il morale del gruppo.

Inoltre stanno iniziando a venire fuori le voci di calciomercato. Che, come sempre, non fanno troppo bene al gruppo. Ecco perché il compito di Pioli è davvero duro in questa fase così concitata. Bisognerà mantenere la calma e provare a sfogare ogni situazione negativa soltanto sul lavoro. Domani non c’è alternativa alla vittoria.

