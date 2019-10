Krunic scalpita per giocare: possibile chance in Milan-SPAL

Rade Krunic ha voglia di giocare da titolare e Stefano Pioli sta pensando di lanciarlo in Milan-SPAL. Il bosniaco può dare un buon apporto al centrocampo rossonero.

Vista la prestazione deludente di Roma, con annessa sconfitta, Stefano Pioli deve necessariamente cambiare formazione domani in Milan-SPAL. Innegabile che alcuni elementi siano poco affidabili in questo momento.

A centrocampo sembra abbastanza certo l’impiego da titolare di Ismael Bennacer al posto di Lucas Biglia. L’algerino può dare più velocità e geometrie alla manovra di gioco rossonera. E’ maggiormente regista rispetto al compagno, pertanto dovremmo vedere più verticalizzazioni in campo.

Verso Milan-SPAL: Pioli lancia Krunic titolare a San Siro?

Ma secondo le ultime notizie di Sky Sport, l’ingresso di Bennacer potrebbe non essere l’unica novità di Pioli in mediana. Infatti, non è escluso un impiego dall’inizio di Rade Krunic. Il bosniaco finora non è mai partito titolare, però il mister sta pensando di lanciarlo domani in Milan-SPAL.

L’ex Empoli ha collezionato solamente due presenze ufficiali in questa stagione. La prima con Giampaolo in panchina nella sconfitta di San Siro contro la Fiorentina, la seconda con Pioli nel pareggio casalingo contro il Lecce. In quest’ultima occasione Krunic era subentrato bene e aveva avuto un positivo impatto sulla partita. Domani potrebbe avere una chance da titolare finalmente.

Il bosniaco è un centrocampista dotato di buona fisicità e qualità tecnica, oltre che abile negli inserimenti. Può essere la carta giusta da utilizzare per mister Pioli nella partita contro la SPAL. Nel Milan qualcosa deve cambiare e Rade potrebbe migliorare la situazione a centrocampo con le sue caratteristiche.

