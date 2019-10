Milan-SPAL, fuori Suso: Castillejo vince il ballottaggio

Suso fuori in Milan-SPAL. Castillejo va verso una maglia da titolare domani a San Siro. Le ultime da Milanello.

Jesus Suso è un tema molto caldo in casa Milan. I tifosi chiedono la sua esclusione, l’allenatore e la società, come è giusto che sia, lo difendono. Ma per la partita contro la SPAL di domani sera potrebbe esserci una novità importante.

Come riportato da Sky Sport, pare che Samuel Castillejo abbia superato l’ex Liverpool nel ballottaggio. Lo spagnolo dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Dal punto di vista tattico non cambia niente perché i due sono uguali nell’interpretazione dl ruolo, ma con caratteristiche differenti. Samu è più rapido e più bravo nel lungo, mentre Suso gioca nello stretto, anche se di recente non riesce praticamente in nulla di quello che tenta in campo. Una situazione che Stefano Pioli deve per forza di cose cambiare.

Milan-SPAL, gioca Castillejo

Ecco perché il tecnico ora pensa di tenerlo a riposo domani contro la SPAL, proprio come immaginato nella giornata di ieri. Oggi sembrava che Suso avesse riacquistato posizioni nelle gerarchie, ma evidentemente dopo l’allenamento di oggi l’allenatore ha preso questa decisione. Castillejo si prepara quindi a scendere in campo da titolare, una chance che merita più per demeriti di Suso che per meriti propri. C’era anche la possibilità di adattare Ante Rebic, ma evidentemente Pioli ha scelto la soluzione più naturale.

Vedremo se cambierà qualcosa nello schieramento tattico, ma non dovrebbero esserci variazioni. Pioli, come si è capito in conferenza stampa, punterà ancora su questo 4-3-3 che si trasforma in 3-4-2-1 in fase di possesso. Poi, nelle settimane di sosta, il mister proverà qualcosa di nuovo. Adesso vuole dare continuità alle sue idee e punta sull’avvicendamento Suso–Castillejo con la speranza di ottenere buoni risultati. Ne saranno felici soprattutto i tifosi, stufi di vedere sempre l’ex Liverpool in campo nonostante le pessime prestazioni.

