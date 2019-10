Milan, devi riconquistare San Siro: numeri da retrocessione in casa

Pessimi i numeri del Milan nelle partite disputate in campionato a San Siro. La squadra di Stefano Pioli oggi deve battere la SPAL, non può fallire assolutamente.

Il Milan deve riconquistare San Siro. Finora la squadra ha molto deluso di fronte al proprio pubblico, che non ha nascosto la propria irritazione per prestazioni e risultati negativi. Fischi all’indirizzo dei giocatori si sono sentiti in maniera netta.

I tifosi rossoneri sono pronti a trasformare i fischi in applausi, ma serve che il Milan torni a vincere e convincere. Stasera al Giuseppe Meazza arriva la SPAL e si tratta di un’avversaria ideale per ripartire e ottenere i 3 punti. I ragazzi di Leonardo Semplici sono penultimi in classifica con 7 punti, 3 in meno del Diavolo, e sono battibili. Vero che nell’ultima partita hanno pareggiato col Napoli e vanno rispettati, ma non si può pensare di non conquistare un successo stasera.

Il Milan finora ha decisamente ottenuto poco a San Siro. Nelle quattro partite disputate in casa ha ricavato solamente 4 punti sui 16 disponibili. Numeri da zona retrocessione, che infatti dista solamente 3 lunghezze. Il rendimento della squadra allo stadio Giuseppe Meazza è stato il seguente sinora:

Milan-Brescia 1-0: 3 punti.

Milan-Inter 0-2: 0 punti.

Milan-Fiorentina 1-3: 0 punti.

Milan-Lecce 2-2: 1 punto.

Stasera contro la SPAL non si può fallire. In ballo c’è molto, considerando anche le prossime tre partite che attendono i rossoneri: Lazio, Juventus e Napoli. I ragazzi di Pioli hanno l’obbligo di riconquistare una vittoria, utile sia per la classifica che per il morale del’ambiente. I 3 punti aiuterebbero pure a ricucire un po’ il rapporto coi tifosi, arrabbiati per l’andamento di questa prima parte di stagione.

Duarte, occasione in Milan-SPAL: bocciati Calabria e Conti