Milan-SPAL, bordata di fischi per Suso e Biglia

Bordata di fischi per Suso e Biglia alla lettura delle formazioni prima di Milan-SPAL. San Siro ha ribadito le proprie idee.

Per Suso è un momento davvero molto negativo. Oggi Stefano Pioli ha deciso di non schierarlo dal primo minuto in Milan–SPAL. Al suo posto preferito Samu Castillejo, che torna quindi titolare. Una scelta appoggiata in toto dalla tifoseria.

Per ribadire il proprio pensiero, San Siro ha preservato fischi sonori per lo spagnolo alla lettura delle formazioni. Per lui così come per Lucas Biglia, un altro preso di mira dai sostenitori rossoneri e anche lui fuori dai titolari oggi (al suo posto gioca Ismael Bennacer). Qualche fischio anche per Davide Calabria e Andrea Conti, anche loro in panchina: Pioli ha preferito mettere Léo Duarte in modo da completare una vera e propria difesa a tre in fase di possesso.

Rispetto alla partita col Lecce, San Siro si è fatto sentire di più con cori di sostegno verso la squadra. E’ apparso anche uno striscione con scritto “Per questa gente che ama il Milan follemente“. Un segnale di vicinanza nei confronti della squadra, nonostante la tifoseria è comunque ancora in protesta. Vedremo se stasera arriverà finalmente una vittoria.

Milan, Boban: “Soffro, mi sento responsabile. Modric? Pensiamo a fare punti”