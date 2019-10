Milan-SPAL, i convocati di Pioli: c’è Bonaventura, out Caldara e Rodriguez

Stefano Pioli oggi ha diramato la lista dei giocatori convocati per Milan-SPAL, partita della decima giornata del campionato Serie A 2019/2020. Si gioca stasera a San Siro e il pubblico si attende una vittoria.

Nell’elenco c’è Giacomo Bonaventura, recupero dopo alcuni problemi fisici. Jack è un elemento duttile tatticamente e dotato di buone qualità tecniche, dunque può fare molto comodo al mister. Non ha recuperato, invece, Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero ha delle noie muscolari ed è out, dunque. Assente pure Mattia Caldara, che deve ancora raggiungere una condizione fisica accettabile per poter essere a disposizione.

Di seguito la lista completa dei convocati di Pioli per Milan-SPAL.

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.

⚽️ Matchday 🔟 #MilanSPAL ⚽️

Here’s our squad for tonight’s game

Ecco i rossoneri convocati per la sfida di questa sera#SempreMilan @BioscalinITA pic.twitter.com/06iZuI3QMZ — AC Milan (@acmilan) 31 ottobre 2019

