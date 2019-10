Milan-SPAL, le formazioni ufficiali: fuori Suso! Tre novità

Le formazioni ufficiali di Milan-SPAL. Pioli ha scelto Castillejo, quindi Suso parte dalla panchina.

Stasera si gioca Milan–SPAL, la partita che chiude la decima giornata di Serie A. Una sfida importante per la stagione dei rossoneri, in piena crisi di risultati e di gioco. La sconfitta all’Olimpico contro la Roma ha alimentato il malumore dei tifosi.

A San Siro però come sempre l’apporto non manca. Intanto i club hanno reso note le formazioni ufficiali della partita. Jesus Suso non sarà titolare! Stefano Pioli ha scelto Samu Castillejo al suo posto. Ecco, di seguito, la formazione ufficiale della partita:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Kessie; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Kurtic, Murgia, Missiroli, Reca; Petagna, Floccari. All. Semplici

Come avete visto, ci sono tre novità rispetto alle formazioni viste contro Lecce e Roma. Pioli ha infatti deciso di tenere in panchina non solo Suso, ma anche Leao e Biglia, due giocatori su cui ha puntato molto nelle ultime partite. Al loro posto giocano Ismael Bennacer in cabina di regia e Krzysztof Piatek in attacco. Per il polacco è la prima da titolare con il nuovo allenatore. Speriamo che possa ripetersi dopo la rete col Lecce a San Siro, ma stavolta servono per forza i tre punti.

