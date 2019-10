Milan-Spal LIVE con aggiornamenti minuto per minuto da San Siro. Cronaca, tabellino e risultato in tempo reale.

16:00 – La partita inizierà alle 21:00, qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuti già dal riscaldamento. Seguiremo insieme passo passo questa importante serata per la stagione del Milan.

Il Milan ha un’altra occasione per provare a dare senso a questa stagione. Dopo il ko all’Olimpico contro la Roma di domenica, la squadra rossonera scende in campo questa sera a San Siro contro la SPAL. Una partita da vincere, senza se e senza ma, altrimenti sarà crisi nerissima.

Stefano Pioli in conferenza stampa ha provato a scuotere i suoi. Chiede di più a Rafael Leao e a Lucas Paquetà e continua a difendere Jesus Suso. Non vuole sentir parlare di singoli ma di squadra. E per stasera prepara alcune novità. Léo Duarte scenderà in campo da titolare nel ruolo inedito di terzino destro: questo favorirà il passaggio alla difesa a tre in fase di possesso. Chance anche per Ismael Bennacer in mezzo al campo e forse per Rade Krunic. In attacco dovrebbe tornare Piatek.

Milan-Spal, dove vederla in streaming e diretta tv oggi

Milan-SPAL, precedenti e statistiche

Negli ultimi cinque confronti con la SPAL, il Milan ha vinto quattro volte. Lo scorso anno a San Siro la vittoria portò la firma di Gonzalo Higuaìn, una rete che rilanciò la stagione dei rossoneri. Andrea Petagna mise in rete il gol del vantaggio degli spallini, poi la reazione rossonera prima con Samu Castillejo e poi, come detto, col Pipita. L’anno prima, invece, il Diavolo vinse di rigore: prima Rodriguez e poi Kessie regalarono il successo ai rossoneri, entrambi dal dischetto.

Prima del 2017, per ritrovare un Milan–SPAL bisogna risalire alla stagione 1967-1968: Sormani, Rivera e Prati firmarono il 3-2 in favore dei rossoneri a San Siro. L’anno precedente, invece, Mora regalò il 2-0 al Diavolo. Ancor prima, invece, nel 1965-1966, il Milan pareggiò 1-1 contro la SPAL con reti di Rivera e Muzzio.

Per trovare la vittoria con maggior scarto di reti del Milan bisogna andare agli anni 50: era l’anno 1954-1955, i rossoneri si imposero per 6-0 sugli spallini. Il risultato più frequente è il 2-0 (tre volte). Le statistiche sono tutte e favore del Diavolo ovviamente: su 18 partite, 13 sono le vittorie del Milan, 1 della SPAL e 4 pareggi. I gol dei rossoneri sono 46, quelli degli emiliani 12.

Milan, devi riconquistare San Siro: numeri da retrocessione in casa