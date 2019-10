Milan-SPAL, Musacchio sostituito: l’entità dell’infortunio

Musacchio è stato costretto a lasciare il campo nell’intervallo di Milan-SPAL. Ecco l’entità dell’infortunio del difensore argentino.

A inizio secondo tempo Stefano Pioli ha dovuto richiamare in panchina Mateo Musacchio. Al suo posto è entrato Davide Calabria. L’argentino ha accusato un problema fisico nella seconda parte del secondo tempo e infatti si pensava ad un cambio immediato.

Invece Pioli ha aspettato la fine del primo tempo prima di mettere in campo il numero due, che è stato accolto da qualche fischio di San Siro per il clamoroso errore di domenica sera a Roma. Intanto, stando alle prima indiscrezioni provenienti dal ‘Giuseppe Meazza’, per Musacchio si tratterebbe di un fastidio all’adduttore. Non dovrebbe essere nulla di grave ma Pioli ha preferito toglierlo per non rischiare di aggravare la situazione.

L’argentino ex Villarreal aveva giocato un buon primo tempo con Léo Duarte e Alessio Romagnoli. Adesso il brasiliano andrà a prendere il suo posto in zona centrale e Calabria occuperà il centro destra con il capitano dall’altra parte. Intanto il risultato a San Siro è ancora bloccato sullo 0-0 e non è una partita particolarmente vivace. Migliore in campo finora Samu Castillejo che ha tanta voglia di mettersi in mostra.

Milan-SPAL, bordata di fischi per Suso e Biglia