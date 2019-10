Milan-SPAL, probabili formazioni: Suso escluso, gioca Castillejo

Scopriamo le probabili formazioni di Milan-SPAL con le scelte di Stefano Pioli e Leonardo Semplici. Salvo sorprese, Jesus Suso in panchina a favore di Samu Castillejo.

Stefano Pioli non può che decidere di fare cambiamenti di formazione dopo la deludente partita persa contro la Roma. Stasera a San Siro contro la SPAL vedremo un Milan con delle novità.

In difesa si va verso l’esclusione di Davide Calabria e Andrea Conti. Nessuno dei due terzini ha convinto a destra, dove invece dovrebbe essere impiegato Leo Duarte. Il brasiliano è un centrale, ma si adatterà e comunque avrà il compito di accentrarsi vicino a Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli quando Theo Hernandez spingerà sul versante sinistro.

A centrocampo sembra certo l’impiego di Ismael Bennacer al posto di Lucas Biglia nel ruolo di regista. L’algerino può dare più velocità e geometrie alla manovra di gioco del Milan. Il reparto dovrebbe essere completato da Lucas Paquetà e Franck Kessie, ma non va ancora escluso l’impiego a sorpresa di Rade Krunic. Il bosniaco scalpita per avere un’occasione da titolare e spera di poter giocare stasera.

In attacco confermato Hakan Calhanoglu come esterno sinistro offensivo del 4-3-3 di Pioli, ma a destra probabilmente non vedremo Jesus Suso. Finora intoccabile e deludente, lo spagnolo potrebbe conoscere per la prima volta in stagione la panchina e tanti tifosi sarebbero felici di tale scelta. Il suo sostituto sarà, salvo sorprese, Samuel Castillejo. Per il posto di punta centrale Krzysztof Piatek è assolutamente favorito su Rafael Leao, destinato a fare compagnia a Suso a bordo campo.

La SPAL si schiererà con il modulo 3-5-2 e Leonardo Semplici sembra avere le idee chiare sugli uomini da impiegare. Terzetto difensivo Tomovic-Vicari-Igor davanti al portiere Berisha. A centrocampo gli esterni saranno Strefezza a destra e Reca a sinistra, mentre in mezzo ci sarà Missiroli come perno centrale affiancato da Murgia e Kurtic. In attacco il tandem offensivo composto da Petagna e Floccari.

SERIE A, MILAN-SPAL: PROBABILI FORMAZIONI

Milan: G. Donnarumma; Duarte, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

SPAL: Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Kurtic, Missiroli, Murgia, Reca; Petagna, Floccari.

