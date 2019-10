Milan-SPAL, probabili formazioni: Pioli cambia – VIDEO

Stasera a San Siro si gioca Milan-SPAL, partita della decima giornata del campionato Serie A molto importante per la squadra rossonera. Stefano Pioli conferma il modulo 4-3-3, ma cambia alcuni uomini. In difesa davanti a Donnarumma ci sarà Duarte come terzino destro a completare la difesa con Musacchio, Romagnoli ed Hernandez. A centrocampo Bennacer sostituirà Biglia come regista, con Paquetà e Kessie mezzali ma attenzione all’eventuale utilizzo di Krunic. In attacco sicuri del posto Calhanoglu e Piatek, mentre per l’altra maglia Castillejo è favorito su Suso. Per Leonardo Semplici 3-5-2 con i seguenti uomini: Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.

