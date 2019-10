Paquetá: “Vittoria che dà fiducia. Suso giocatore eccellente, ci aiuterà”

Milan-Spal 1-0, il commento di Lucas Paquetá a bordo campo. Titolare stasera a San Siro, il brasiliano ha espresso la sua felicità per la vittoria e per il gol di Suso.

Milan-Spal 1-0, è di Lucas Paquetá il commento a bordo campo nell’immediato dopo partita. Intervenuto ai microfoni di SKy, il brasiliano ha mostrato tutta la sua soddisfazione per il ritorno al successo.

Ecco le parole del talento carioca: “Era una partita importantissima, dovevamo tornare a vincere. Era molto importante per guadagnare fiducia anche in vista delle prossime partite”.

Grande entusiasmo anche per il ritorno al goal di Suso, spesso beccato e fischiato di recente: “E’ un momento difficile per tutti noi, tra cui lui. Sono felice per il goal, gli dà fiducia. E’ un eccellente giocatore e ci può aiutare molto”.

Ora il tour de force. Archiviata la gara con la squadra emiliana, ora toccherà al trittico di fuoco composto da Lazio, Juventus e Napoli. Si partirà domenica sera, ma il Diavolo ha un vantaggio: due match su tre saranno a San Siro. Trasferta di Torino a parte, ci sarà il sostegno della Scala del calcio in questo crocevia fondamentale.

