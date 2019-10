Serie A, la classifica dopo Milan-Spal: Europa più vicina

Milan-Spal 1-0: il Diavolo torna a respirare. Prima vittoria con Stefano Pioli e zona Europa ora più vicina. Decide una pennellata di Suso nella ripresa.

Milan-Spal 1-0. Il Diavolo torna finalmente a sorridere. Dopo il pareggio col Lecce e la sconfitta con la Roma, ecco la prima vittoria sotto la gestione di Stefano Pioli.

La decide un subentrante Suso, con una grande pennellata da calcio di punizione nel secondo tempo. In panchina dopo 18 partite consecutive, lo spagnolo ha risposto alla grande al messaggio inviato dal tecnico emiliano.

Il Milan sale così a quota 13 punti in classifica, scavalcando Verona e Bologna e portandosi al 10° posto. La zona Europa, con l’ultimo posto occupato dal Napoli di Carlo Ancelotti, dista adesso cinque punti, mentre il quarto posto attualmente in possesso della Roma è lontano solo sei lunghezze.

C’è indubbiamente un ritardo, certo, ma nulla di grave o irreparabile. La gara di stasera, seppur giunta a fatica, dovrà funzionare iniezione di fiducia per la formazione rossonera. Soprattutto in vista del tour de force in arrivo. Ma di tre big match in programma, due saranno a San Siro: il primo con la Lazio della prossima giornata, e poi la sfida col Napoli. La svolta è adesso.

