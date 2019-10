Verso Milan-Lazio: lussazione al pollice per Immobile

Ciro Immobile ha riportato una lussazione al polso ieri in Lazio-Torino. L’attaccante sarà regolarmente in campo contro il Milan domenica.

Il Milan scende in campo questa sera contro la SPAL per la decima giornata di Serie A. Domenica 3 novembre, invece, affronterà la Lazio, la prima sfida di un ciclo molto complicato per la squadra di Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero sarà l’ex di turno perché ha allenato anche la Lazio e ha ottenuto anche ottimi risultati, il miglior della sua carriera: terzo posto in classifica e qualificazione in Champions League. Ora i biancocelesti sono guidati da Simone Inzaghi, che è stato molto vicino al Milan l’estate scorsa. Potrà contare per la sfida di San Siro su Ciro Immobile, il bomber indiscusso della sua Lazio. L’attaccante campano continua a segnare tantissimi gol, anche ieri nel match contro il Torino.

C’è stato un attimo in cui lo stesso Inzaghi ha temuto di dover fare a meno di lui per domani. Infatti l’ex Borussia Dortmund ha riportato una lussazione al pollice nel corso della gara di ieri all’Olimpico. Non dovrebbero esserci dubbi però sulla sua presenza domenica sera a San Siro. Il giocatore scenderà regolarmente in campo.

