Rakitic richiesto da una big: il Barcellona rifiuta

Rakitic è nel mirino anche dell’Atletico Madrid. Il Barcellona però non vuole rinforzare una propria rivale.

In settimana si è fatto il nome di Ivan Rakitic per il centrocampo del Milan. Ivan Gazidis ha aperto le porte ad un acquisto di spessore e si cerca il profilo giusto. Il croato è un grande campione ma c’è sempre l’ostacolo stipendio. Il Barcellona intanto ha detto no ad una big.

Come scrive il Mundo Deportivo, il centrocampista è stato richiesto anche dall’Atletico Madrid, ma i blaugrana non hanno intenzione di rinforzare una diretta concorrente per il titolo. Restano quindi in corsa le italiane. Oltre al Milan, Rakitic è nel mirino anche dell’Inter e della Juventus. I bianconeri lo avevano quasi preso la scorsa estate, ma lo scambio con Paulo Dybala non è andato a buon termine. C’era anche il Paris Saint-Germain perché inserito nell’affare Neymar, saltato poi per questione di dettagli. in scadenza di contratto a giugno 2021, considera conclusa la sua avventura in Catalogna.

Per il Milan si tratta di un affare difficile se non impossibile. Rakitic è inarrivabile per le casse del club. Che, come ha ribadito in più occasioni, non ha intenzione di investire cifre alte per giocatori che hanno già superato i 30 anni. Per questo anche Luka Modric non arriverà in rossonero, purtroppo. Un giocatore con le sue qualità farebbe parecchio comodo a Stefano Pioli.

