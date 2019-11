Incredibile: Zlatan Ibrahimovic può tornare in Italia con la maglia del Bologna! Il centravanti ex rossonero non disdegna questa opzione.

C’è chi lo spinge verso un ritorno in Liga spagnola, chi invece lo vede nuovamente dalle parti di Manchester per un rientro in grande stile nel calcio che conta.

Ma la possibilità di rivedere Zlatan Ibrahimovic in Italia non è affatto svanita, anzi, potrebbe riaprirsi con una pista a sorpresa nel destino del centravanti svedese, che vedrà scadere a fine dicembre l’attuale contratto con i Galaxy di Los Angeles.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Ibra potrebbe dire sì al Bologna. Il club allenato da Sinisa Mihajlovic starebbe maturando la pazza idea di ingaggiare il classe ’81 per dare una svolta alla propria stagione, sia da un punto di vista tecnico che di prestigio internazionale.

Un investimento che il patron italo-canadese Joey Saputo starebbe valutando attentamente, spinto dalla richiesta di Mihajlovic di acquistare un calciatore di spessore per esaltare una piazza recentemente in disarmo.

Saranno fondamentali gli interventi degli sponsor, visto che l’agente Mino Raiola ha fatto sapere come servirà un esborso complessivo di almeno 8 milioni netti per il sì di Ibrahimovic. Il Bologna non potrebbe permetterselo, ma con aiuti ‘esterni’ l’arrivo dell’ex Milan non sarebbe così impossibile.

Bologna sogna dunque l’arrivo di Ibra sotto le due torri, anche se servirà imbastire una trattativa costosa e complessa per giungere al lieto fine.

