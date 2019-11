Lazio, Inzaghi: “Milan più forte dell’anno scorso. Stimo Pioli”

La conferenza stampa di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in vista dello scontro diretto di domani contro il Milan a San Siro.

Milan-Lazio è ormai una grande classica del calcio italiano: le due squadre si sono sfidate spesso negli ultimi anni tra campionato e Coppa Italia anche per incontri decisivi.

Sarà molto importante anche il match di domani a San Siro, tra i rossoneri di Stefano Pioli in cerca di punti per risalire la china ed i biancocelesti di Simone Inzaghi alla caccia della terza vittoria consecutiva.

Proprio Inzaghi è intervenuto poco fa in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello, prima della partenza della sua Lazio in direzione Milano.

Parole al miele quelle del tecnico biancoceleste nei confronti del Milan odierno: “Affrontiamo una squadra forte. Lo scorso anno sono arrivati quinti e meritavano qualcosa in più. Hanno perso il solo Cutrone e fatto cinque innesti importanti, hanno dunque mantenuto l’ossatura più rinforzando la rosa. Per questo sarà dura batterli”.

Inzaghi ricorda gli ultimi precedenti contro i rossoneri: “Sappiamo che San Siro è un tabù in campionato. Lo scorso anno abbiamo perso una gara giocata molto bene mentre abbiamo vinto con merito in Coppa Italia. E’ sempre difficile andare a far punti a Milano”.

La stima per Pioli è immutata: “Conosco bene e stimo Pioli, c’ho lavorato assieme qui alla Lazio diversi anni fa. Ha grande preparazione e sa organizzare bene le sue squadre, preparando bene le partite importanti”.

Infine qualche battuta sulla formazione anti-Milan: “Le partite ravvicinate sono dure da recuperare, ma ho visto i ragazzi in buona forma. Domani faremo una piccola rifinitura, poi deciderò la formazione”.

