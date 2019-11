Pioli cambia la regole: Milan in ritiro

Stefano Pioli ha annullato il ritiro facoltativo alla vigilia del match. Questa sera i rossoneri, prima di Milan-Lazio, dormiranno tutti a Milanello.

Stefano Pioli due settimane fa, prima di Milan-Lecce, aveva ribadito la non necessità di un ritiro alla vigilia di un match. A suo parere, e citiamo, non sposta gli equilibri “[…] perché stanno tutti con il telefono e PC […]”.

Oggi però, giornata di vigilia di Milan-Lazio, Pioli ci ripensa e ha ordinato il ritiro alla squadra: si dormirà al centro sportivo di Milanello dunque, per preparare al meglio la sfida di domani alle ore 20:45 a San Siro. A riportarlo sono i colleghi di Sky Sport 24.

Pioli oggi non ha nemmeno parlato in conferenza stampa, ma solo ai microfoni di Sky Sport e Milan TV. Dopo la vittoria infrasettimanale, giovedì, contro la Spal, i rossoneri vogliono continuare a fare bene e soprattutto vincere. Non sarà facile contro i biancocelesti, ma a San Siro è obbligatorio dare più del massimo: poi vedremo come andrà.