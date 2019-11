Atalanta-Cagliari 0-2: Milan, chance per avvicinarsi al 4° posto

Sorpresa a Bergamo: Atalanta-Cagliari 0-2. La Dea crolla in casa e resta ferma al quarto posto a quota 21 punti. Stasera il Milan, con una vittoria a San Siro, potrebbe portarsi a -5.

Atalanta-Cagliari 0-2, si apre con una sorpresa questa domenica di Serie A. Nel lunch match dell’11a giornata, infatti, la Dea crolla in casa contro un Cagliari corsaro allo stadio Atleti Azzurri d’Italia.

Autogoal dell’ex rossonero Mario Pasalic nel primo tempo, raddoppio di Christian Oliva nel secondo. Nel mezzo espulsione diretta per Josif Ilicic per intervento scorretto. Così pochi giorni dopo il pareggio del San Paolo, la squadra di Gian Piero Gasperini si ferma a quota 21 punti al quarto posto in classifica. Al terzo posto, grazie alla vittoria di ieri, c’è la Roma a 22.

I sardi, con questo inaspettato successo, volano invece al quinto posto agganciando proprio i bergamaschi allo stesso punteggio. Un altro strepitoso risultato esterno dopo la vittoria di Napoli e i pareggio a Torino contro i granata e nella Capitale contro i giallorossi.

Il risultato che arriva da Bergamo, intanto, è senz’altro una buona notizia per il Milan impegnato stasera a San Siro contro la Lazio. Un successo rossonero, infatti, porterebbe il Diavolo a -2 dai biancocelesti al sesto posto e a -5 dall’Europa che conta. Per quanto sia stato complicato quest’avvio di stagione, il Milan ha l’occasione di riaprire seriamente i giochi. Anche perché all’orizzonte c’è ancora un campionato intero da giocare.

Nuovo San Siro, venerdì l’approvazione del ‘pubblico interesse’: le ultime