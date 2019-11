Gazzetta – Milan-Lazio, niente Biglia: Pioli conferma Bennacer

Milan-Lazio, le ultimissime di formazione. Come assicura La Gazzetta dello Sport, Ismael Bennacer ha vinto il ballottaggio con Lucas Biglia per il match di stasera.

Milan-Lazio, spazio a Ismael Bennacer e non Lucas Biglia. Lo riferisce la versione on line de La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto assicura la rosea, l’algerino ha di fatto vinto il ballottaggio con l’ex biancoceleste non al meglio.

Una nuova chance, quindi, dopo il match con la Spal. Acquistato per affidargli le chiave del centrocampo rossonero, la dirigenza crede fortemente nel 21enne e si aspetta una svolta totale rispetto alla discontinuità finora evidenziata.

Per quanto riguarda il resto della formazione, non dovrebbero esserci novità particolari. In difesa, data l’assenza di Mateo Musacchio acciaccato, spazio a Léo Duarte al centro con il ritorno di Davide Calabria sulla destra. L’unica grande sorpresa dovrebbe essere in mediana, con Rude Krunic al posto di Frank Kessie e Lucas Paquetá dall’altra parte. In attacco, con Suso out, Samuel Castillejo sembrerebbe in vantaggio su un enigmatico Ante Rebic per completare il reparto con Krzysztof Piatek e Hakan Calhanoglu.

Probabili formazioni Milan-Lazio:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.

