Lazio batte Milan a San Siro: l’ultima volta 30 anni fa

Questa sera la Lazio ha sfatato un tabù che durava da ben 30 anni espugnando lo stadio Giuseppe Meazza. Milan battuto 2-1, l’ultima volta che era successo in campionato risaliva al 3 settembre 1989.

La squadra biancoceleste ci teneva molto a vincere oggi, visto che i 3 punti significava anche portarsi al quarto posto della classifica. Ora i ragazzi di Simone Inzaghi sono in scia alla Roma, avanti di una sola lunghezza. Ma sono alla pari con Atalanta e Cagliari, dunque la concorrenza per le posizioni che contano non manca. Non va dimenticato il Napoli, settimo a quota 18 e che risalirà.

Al Milan una vittoria sarebbe servita per più ragioni. Sia per la classifica, che ora vede i rossoneri a -8 dalla zona Europa League, che per migliorare il morale del gruppo. Vincere partite contro avversarie come la Lazio dà sempre iniezioni di fiducia. Nella prossima giornata la squadra di Stefano Pioli affronterà la Juventus a Torino e sarà difficile strappare un risultato positivo. Servirà una super prestazione, senza disattenzioni.

Il caso vuole che 30 anni fa a San Siro a regalare la vittoria alla Lazio fu un’autogol di Paolo Maldini, oggi direttore tecnico del Milan e sicuramente non contento del k.o. odierno.

Serie A, classifica dopo Milan-Lazio 1-2: rossoneri distanti dall’Europa