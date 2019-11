Milan, chance per Krunic: vuole convincere Pioli

Rade Krunic finalmente dovrebbe avere un’occasione dal 1′ minuto, dopo gli spezzoni concessi contro la Fiorentina ed il Lecce.

Il suo acquisto estivo non è stato certo accolto come un ‘colpaccio’ vero e proprio dai tifosi del Milan. Ma l’utilità di Rade Krunic nella rosa rossonera può finalmente rivelarsi.

Il centrocampista bosniaco, arrivato dall’Empoli per circa 8 milioni di euro, finora si è visto pochissimo: prima i postumi di un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare diverse amichevoli estive, poi l’ampia concorrenza in mezzo al campo. Troppi fattori negativi per un calciatore bisognoso di fiducia e minuti per ritrovare entusiasmo.

Oggi però, come scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere arrivato finalmente il suo momento: Krunic potrebbe partire titolare contro la Lazio, nello scontro diretto odierno per la zona alta della classifica.

Il classe ’93 agirà da mezzala classica, magari facendo tirare il fiato ad un Franck Kessie che finora non ne ha saltata neanche una. Krunic dovrebbe così completare il trio di centrocampo assieme a Biglia e Paquetà, dando corsa e continuità alla manovra rossonera.

Una chance importante per l’ex empolese che deve fare di tutto per convincere mister Pioli: finora per lui solo due spezzoni contro Fiorentina e Lecce, ma da stasera la sua storia milanista può cambiare. Con una prova degna di nota Krunic potrebbe anche pensare di stravolgere le gerarchie del centrocampo.

Suso dà forfait: ballottaggio Castillejo-Rebic