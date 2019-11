Castillejo infortunato in Milan-Lazio: le condizioni dello spagnolo

Le condizioni di Castillejo, uscito da Milan-Lazio per un infortunio muscolare. Fino ad allora era stato il migliore in campo.

Intorno al 35′ di Milan-Lazio, Samu Castillejo ha chiesto il cambio per un infortunio. Il giocatore ha inizialmente provato a giocare lo stesso, ma poco dopo non ha potuto fare altro che accasciarsi e chiedere il cambio. Al suo posto Pioli ha inserito Ante Rebic.

Fino a quel momento lo spagnolo è stato il migliore in campo senza dubbio. Una prestazione maiuscola la sua fra accelerazioni, dribbling e vivacità. Ha proseguito sulla strada che aveva intrapreso contro la SPAL, infatti già giovedì aveva fatto un’ottima impressione prima che venisse sostituito (è poi entrato Jesus Suso che ha deciso la partita su punizione). Un vero peccato l’infortunio di oggi e lo sa anche lui, infatti è uscito dal campo in lacrime. Era consapevole che stava giocando bene.

Si tratta sicuramente di un problema di natura muscolare. Castillejo si toccava il gluteo quindi immaginiamo sia un infortunio al bicipite femorale oppure all’adduttore. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Per effettuare i test bisognerà aspettare un po’, probabilmente domani, ma già stasera si potrà avere un’idea più chiara sulle sue condizioni. Nel post-partita ci saranno maggiori informazioni in merito. Intanto gli facciamo il nostro in bocca al lupo. Speriamo non si tratti di nulla di grave.

