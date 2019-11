L’articolo verrà aggiornato nel corso del post-partita!

Fischio finale a San Siro: Milan-Lazio

PRIMO TEMPO – Buon inizio del Milan, aggressivo e attento. Sfiora il gol in un paio di occasioni, con Lucas Paquetà e Samuel Castillejo. Al 23′ la traversa di Ciro Immobile, poi ancora il bomber laziale anticipa Duarte in piena area e batte di testa Donnarumma al 26′.

Pareggio immediato dei rossoneri, al 29′: giocata di Theo Hernandez, che serve Kryzsztof Piatek in area. Il polacco tenta l’intervento, disturba e inganna Bastos che batte Strakosha con un tocco sfortunato. Ancora occasioni e giocate da entrambe le parti, ma il primo tempo si chiude sull’1-1.

SECONDO TEMPO –

Milan-Lazio: tabellino, voti e pagelle

Marcatori: 26′ Immobile (ass. Lazzari); 29′ aut. Bastos

Ammoniti: Milinkovic-Savic, Duarte, Krunic, Parolo, Radu, Leiva

Espulsi:

MILAN: Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo 6,5 (dal 35′ Rebic ), Piatek, Calhanoglu.

Allenatore: Pioli.

LAZIO: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa, Immobile.

Allenatore: Pioli.

Milan-Lazio: le pagelle dei rossoneri

Donnarumma:

Calabria:

Duarte:

Romagnoli:

Hernandez:

Bennacer:

Krunic:

Paquetà:

Castillejo 6,5: fa bene il suo lavoro, in entrambe le fasi. Un paio di ottimi spunti, e anche un assist che Paquetà doveva sfruttare meglio. Esce per un problema al quadricipite, in lacrime.

(Dal 35′ Rebic: ).

Calhanoglu:

Piatek:

All. Pioli: