Quanto è costato Duarte al Milan? Il Flamengo ha reso noti i dati economici ufficiali di questa operazione.

Léo Duarte aveva fatto una buona impressione giovedì in Milan–SPAL. Per merito e necessità, il difensore brasiliano ha giocato dal primo minuto anche ieri contro la Lazio. Ma stavolta la prestazione è stata decisamente negativa.

C’è il suo zampino infatti in entrambe le reti dei laziali. Prima si perde troppo facilmente Ciro Immobile in marcatura, poi l’en-plein nella rete di Joaquin Correa: respinge di testa direttamente sui piedi di Luis Alberto e, successivamente, invece di coprire la corsa dell’argentino segue il movimento di Davide Calabria. Un errore madornale, di concetto, inammissibile per un difensore in Serie A. Insomma, una serata davvero storta per l’ex Flamengo.

Milan, il costo dell’affare Duarte

Proprio la sua vecchia squadra ha comunicato le cifre ufficiali dell’affare col Milan concluso in estate. “Il 29 luglio 2019 il Flamengo ha firmato un contratto con il club Ac Milan per la cessione dell’atleta Leonardo Campos Duarte per la cifra di 10 milioni di euro“, viene riportato nel report dei dati economici trimestrali del 2019. In Italia si era parlato di 10-11 milioni, quindi in sostanza siamo lì.

Di questi 10 milioni, però, il Flamengo deteneva soltanto il 50% del cartellino calciatore; l’altra metà l’ha divisa fra il Deportivo Brasil, squadra in cui Duarte è cresciuto, e le commissioni ai suoi agenti. In Brasile sono cose che succedono spesso perché i calciatori non sono mai tutti di proprietà di un club ma sono divisi fra più parti. Ricordiamo che col Flamengo il Milan ha chiuso anche l’affare Lucas Paquetà lo scorso anno, ma a cifra più sostanziose: 35 milioni più bonus. Investimento che non ha ancora dato i suoi frutti.

