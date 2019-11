Pioli sul calendario: “Serve più rispetto per il Milan”

Le parole di Pioli in conferenza stampa che parla di rispetto per il Milan perché la Lazio ha avuto un giorno in più di riposo.

Stefano Pioli è contento per la prestazione dei suoi in Milan–Lazio. A San Siro è arrivata l’ennesima sconfitta, ma l’allenatore è soddisfatto perché continua a vedere una squadra in crescita. Non ha mancato ovviamente di far notare gli errori della difesa, soprattutto sul secondo gol di Joaquin Correa.

In conferenza stampa l’allenatore rossonero ha parlato anche dell’aspetto fisico della squadra. Nella sua risposta c’è anche il riferimento al fatto che la Lazio abbia avuto un giorno di riposo in più rispetto al Milan. I rossoneri infatti hanno giocato giovedì sera contro la SPAL mentre i biancocelesti sono scesi in campo mercoledì sera contro il Torino all’Olimpico.

Ecco di seguito le dichiarazioni del mister rossonero: “Nella ripresa siamo un po’ calati fisicamente. Avere un giorno in più di riposo ha fatto la differenza per la Lazio. Chi fa i calendari dovrebbe portare più rispetto per il Milan“. Sinceramente non ci sembra una giustificazione giusta in questo caso. La Lazio gioca anche l’Europa League e non ha di certo una rosa lunghissima. Il Diavolo invece gioca soltanto il campionato e non ha molto senso lamentarsi di queste questioni.

Milan-Lazio 1-2, video gol e highlights: Correa colpisce