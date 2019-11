Dunga su Paquetà: “Renderebbe di più in un’altra squadra”

Lucas Paquetà è considerato dai tifosi uno dei pochi giocatori di qualità presenti nel Milan. I sostenitori rossoneri si aggrappano alle sue doti, ma fino ad ora non ha ancora dimostrato il suo talento. Ieri bene contro la Lazio, ma Pioli lo ha richiamato in panchina per inserire Rafael Leao. Una mossa che non ci sentiamo di appoggiare, ma col senno di poi…

Sul centrocampista brasiliano si è espresso Dunga, ex centrocampista e commissario tecnico del Brasile. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha lanciato una piccola frecciatina proprio al Milan: “Se si trovasse in una squadra pronta sarebbe un altro giocatore. Deve crescere e capire qual è la sua posizione ideale“, le dichiarazioni di Dunga. Secondo lui quindi il problema è l’organizzazione della squadra che non valorizza le qualità dell’ex Flamengo.

Un’ipotesi, la sua, plausibile, ma è chiaro che da uno come lui ci si aspetta qualcosa in più Per quanto riguarda il ruolo, l’ex centrocampista dice la sua: “Secondo me è un mediano di spinta, come giocava Berti“. Ieri ha giocato da mezzala ma con il compito di aggredire e di partecipare alla fase offensiva. Ha confermato le buone sensazioni avute in Milan–SPAL, ma è ancora troppo poco.

