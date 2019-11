Dopo Suso k.o. anche Castillejo: chi gioca in Juventus-Milan?

Sia Jesus Suso che Samuel Castillejo sono in dubbio per Juventus-Milan. Ora Stefano Pioli deve pensare a come schierare la sua squadra nel big match di Torino.

Sicuramente il Milan ha tanti demeriti se non è riuscito a battere la Lazio, ma una componente di sfortuna non è mancata. Infatti, alla vigilia della partita ha perso Jesus Suso e durante essa anche Samuel Castillejo.

Il primo aveva segnato il gol-vittoria contro la SPAL e sembrava finalmente tornato su buoni livelli, dopo tante prestazioni negative. Contro i biancocelesti era atteso a delle conferme, ma non è stato a disposizione di Stefano Pioli a causa di un risentimento muscolare.

Al posto di Suso ha giocato Castillejo, partito molto bene in Milan-Lazio. L’ex Villarreal con la sua velocità ha creato non pochi problemi agli avversari. Era praticamente il migliore in campo della squadra rossonera quando alla mezzora un problema muscolare alla coscia sinistra lo ha costretto ad uscire.

Secondo Tuttosport, entrambi sono a rischio per il match Juventus-Milan di domenica sera. Suso oggi farà gli esami strumentali e pure Castillejo effettuerà controlli. A Torino potrebbe avere una chance da titolare Ante Rebic, ieri però molto deludente contro la Lazio. Un’alternativa potrebbe essere Fabio Borini, altrimenti Pioli potrebbe pensare ad un cambio di modulo.

Da valutare pure Mateo Musacchio, assente per infortunio nell’ultima partita. Anche per il difensore argentino problemi muscolari. Se non dovesse recuperare, al centro della retroguardia giocherà ancora Leo Duarte al fianco di capitan Alessio Romagnoli.

