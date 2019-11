Milan, Eranio rivela: “Rebic 4 kg in più rispetto a due mesi fa”

Milan sconfitto dalla Lazio anche causa dell’ingresso negativo in partita di Ante Rebic. La rivelazione di Stefano Eranio sul croato è clamorosa.

La sconfitta contro la Lazio di ieri ha visto emergere carenze anche in panchina per il Milan. Tra i più deludenti, Ante Rebic, entrato a metà primo tempo al posto dell’infortunato Samu Castillejo.

Il croato però, per usare un eufemismo, è stato clamorosamente deludente. Anzi, il suo apporto ha recato danno alla squadra. Di questo ha parlato Stefano Eranio a Milan TV, il quale ha rivelato di aver visto un Rebic ingrassato. Una dichiarazione che – se confermata – sarebbe alquanto clamorosa. Un atleta di questo livello che in poche settimane ingrassa, è davvero una questione problematica.



Rebic ingrassato? Il confronto tra due mesi fa e oggi – FOTO

Queste le parole di Eranio, ex centrocampista del Milan anni ’90: “Rebic avrà 4 kg in più rispetto al Rebic che ho visto a Verona. Borini sarebbe stato più pronto. Ci son state delle situazioni in cui Rebic si è smarcato male ed è stato sorprendente per un nazionale croato.

Non puoi mettere in difficoltà compagno e te stesso facendo un movimento che è contro le tue caratteristiche. Dovrebbe diventare un mini leader di questa squadra, però si deve preparare. Io un giocatore così, ora, non lo farei giocare”.

Per completezza di informazioni – per quel che può valere – alleghiamo in basso una foto di Rebic che giocò in quel Verona-Milan del 15 settembre scorso, come riferito da Eranio. E anche qualche altra foto esclusivamente di quel periodo segnalato.