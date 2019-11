CorSport – Milan, Pioli più lento di Giampaolo: il confronto

Marco Giampaolo e Stefano Pioli: come evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola, il cambio panchina non ha prodotto effetti. Lo confermano i numeri tra cui la nuova e preoccupante media punti rossonera.

Marco Giampaolo vince su Stefano Pioli. Al di là degli oggettivi passi in avanti del Milan, è questo quanto dice la matematica in casa rossonera. Come infatti evidenzia il CorSport oggi in edicola, l’ex tecnico del Diavolo , nonostante tutto, ha una media punti superiore all’attuale: 1.29 contro 1.

Tutto ciò – evidenzia il quotidiano – racconta che la colpa non era solo del tecnico abruzzese, ma che in realtà è l’organico milanista ad avere seri limiti. E tirare la coperta da una parte significa scoprirsi dell’altra.

“Crediamo ancora alla Champions, per questo abbiamo deciso di cambiare”. Fu questo il messaggio della società dopo il ribaltone in panchina. Ma da allora, in realtà, il vecchio distacco di quattro punti si è addirittura raddoppiato. E si è complicata anche la rincorsa all’Europa League: anche in quel caso sono otto i punti di distacco rispetto ai precedenti due.

La soluzione resta il mercato, ma forse nemmeno. Perché da qui a gennaio mancano ancora due mesi, e per allora la stagione potrebbe essere talmente compromessa da sconsigliare di intervenire.

Servirà quindi prima una svolta dal campo affinché possano arrivare rinforzi da fuori. Ma non è un grande momento anche in termini di fortuna, data un’infermeria piena. L’ultimo k.o. è stato quello di Samuel Castillejo, il quale si va ad aggiungere a Suso, Mateo Musacchio e Ricardo Rodriguez. Sono tutti a rischio per la trasferta di Torino.

