Juventus, infortunio De Ligt: può saltare il Milan

Il difensore della Juventus De Ligt non è al top della forma: salterà il match di Mosca in Champions League e rischia anche la sfida di campionato.

E’ stato il protagonista assoluto del derby Juventus-Torino, sia in positivo che in negativo; Matthijs De Ligt ha ricevuto encomi per il gol-vittoria ma anche critiche per il presunto fallo di mano in area juventina che poteva costare un calcio di rigore a sfavore.

Il centrale classe ’99 proveniente dall’Ajax vive un momento particolare, senza però perdere il posto da titolare ormai confermato al fianco di Leonardo Bonucci.

De Ligt però, secondo quanto riportato dall’edizione on-line di Tuttosport, salterà sicuramente la prossima gara ufficiale della Juventus, quella di domani in Champions League sul campo della Lokomotiv Mosca.

Il difensore olandese si è fermato per via di una distorsione alla caviglia sinistra, tanto da costringere Maurizio Sarri a lasciarlo fuori dalla lista convocati. Niente trasferta russa per De Ligt, che di fatto rischia di saltare anche il big match della prossima giornata di campionato.

La Juve ospiterà il Milan nel posticipo di domenica sera all’Allianz Stadium, e il centrale ventenne rischia di non partire titolare. Da valutare con calma le sue condizioni: al suo posto Sarri dovrebbe decidere di schierare uno tra il turco Demiral e l’ex empolese Rugani.

