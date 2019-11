Verso Juventus-Milan, la carica di Romagnoli: “Tutti insieme”

Alessio Romagnoli ha pubblicato sui propri profili social un monito di carica per la squadra rossonera nonostante le difficoltà iniziali.

Il momento è delicato, a dir poco complesso. Ma il Milan deve riuscire a risollevarsi dopo un periodo iniziale di magra, soprattutto per gli scarsi risultati.

Alessio Romagnoli, il capitano e leader difensivo della squadra, deve cercare di caricare un ambiente demotivato e sconsolato per la classifica misera. Il numero 13 del Milan ha cercato di smobilitare un ambiente in difficoltà, utilizzando i suoi profili social ufficiali.

Su Instagram Romagnoli ha pubblicato oggi una foto di esultanza della sua squadra in un match a San Siro, con un monito piuttosto semplice: “Tutti insieme!“

TUTTI INSIEME 🔴⚫️

La speranza del Milan è che Romagnoli abbia il giusto carattere per condurre la sua squadra a risultati e tempi migliori, così da ritornare in lizza per posti che contano. In vista di Juventus-Milan della prossima giornata servirà fiducia, serenità e voglia di vincere.

