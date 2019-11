Milan, Castillejo salta Juventus e Napoli. Suso in dubbio

Milan, le ultimissime dall’infermeria. Samuel Castillejo salterà quasi sicuramente anche il match col Napoli oltre che la trasferta di Torino. Suso anche è in dubbio.

Milan, Samuel Castillejo alza bandiera bianca. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport, gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Tra una decina di giorni sarà effettuato un nuovo controllo, ma difficilmente recupererà in tre settimane.

Lo spagnolo, quindi, oltre che per la trasferta di Torino, sarà indisponibile anche per il match contro il Napoli. “Mi dispiace per me, per i miei compagni, per i tifosi. Volevo aiutare la squadra fino alla fine e non è stato così. Grazie a tutti per i messaggi ricevuti, da oggi si pensa al recupero”, ha scritto il giocatore via social.

Delusione assolutamente comprensibile. Soprattutto perché domenica sera – evidenzia la GdS – Castillejo ha sfornato la sua miglior prestazione da quando è al Diavolo. Ma i rimpianti rischiano di aumentare ulteriormente, considerando che anche Suso è fermo ai box per problemi muscolari.

Il talento di Cadice si sottoporrà a esami strumentali nelle prossime ore, e sarà valutato il risentimento all’ileopsoas di sinistra che lo ha bloccato alla vigilia del match contro i biancocelesti. In un colpo solo, quindi, Stefano Pioli rischia di ritrovarsi ad affrontare la Juve senza due uomini a destra.

