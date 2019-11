Milan, infortuni Suso, Castillejo e Musacchio: il punto – VIDEO

Come se non bastasse, in casa Milan scatta anche l’emergenza infortuni. Musacchio, Castillejo e Suso sono fermi in infermeria e c’è il forte rischio che possano saltare la Juventus domenica. Per quanto riguarda Castillejo, i test hanno evidenziato una lesione muscolare: una brutta notizia considerando che in Milan–Lazio è stato uno dei migliori fino a che è rimasto in campo. Suso è ancora alle prese col risentimento muscolare accusato nei giorni scorsi, bisognerà aspettare per capire se sarà arruolabile o meno. Infine c’è Musacchio, che ha un problema all’adduttore: anche lui è in forte dubbio per la Juventus. Altri tre problemi da risolvere per Pioli.

